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Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
Вчера жители временно оккупированного Донецка сообщали о сильнейших обстрелах, которые длились в городе без перерыва вот уже несколько часов. Об этом дончане писалит в социальных сетях.
По их словам, основные обстрелы активизировались после 15:00. В 19:00 они стали еще сильнее, и сейчас особенно «громко» на западном и северном направлениях.
Также около 2 часов назад город потряс достаточно мощный взрыв — сильнее всего он был слышен на северном направлении.
Приводим основные комментарии дончан по ситуации в городе.
19.34. Донецк. Шахта Панфиловская — слушаем и слышим…».
«ЖД. Начинаем шуметь. Опять с Панфиловской лупят».
«19.40. Донецк. Магистральный. Минут 10 назад полпакета „Града“ с запада. Куда, не понятно. А сейчас 2 баха, похоже на танк».
«Донецк. 19−40. Октябрьский бахи, громко».
«19:40. На півночі Донецька війна».
«19.49. Донецк. И снова Петровка слушает».
«19.55. Донецк. Гупнуло хорошо, подпрыгнул на Ветке».
«20.00. Трудовские. Огонь по направлению Марьинка из РПГ — уже 12 гранат выпустили».
«Гвардейка слышит ЯБП, 20.15».
«Донецк. Северная сторона грохочет тыжелым. 20−15».
«Донецк 19−40 Октябрьский бахи, громко».
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, война, обстрелы
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