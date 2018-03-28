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Архив - Донецкая область

«Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУ

28.03.2018 07:45
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«Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУ

Главарь «ДНР» Александр Захарченко во время прямой линии заявил о победе над ВСУ.

Так, он подчеркнул: «Мы на самом деле уже победили, просто официально объявить этого не можем».

При этом он уточнил, что боевики украинским военным «сломали дух ихний, ихнюю душу».

Также, он подчеркнул: «Это и есть самая главная победа».

 

Источник: https://donpress.com  



Теги: Донбасс, ДНР, ВСУ, Захарченко
 
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