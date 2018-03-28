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Архив - Донецкая область

В Нацполиции объяснили, как будут наказывать владельцев автономеров «ЛДНР»

28.03.2018 18:00
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В Нацполиции объяснили, как будут наказывать владельцев автономеров «ЛДНР»

Владельцев автомобилей с номерными знаками, полученными в ОРДЛО ожидает административная ответственность в случае их обнаружения.

Пресс-секретарь Главного управления полиции в Донецкой области Иванна Ященко отметила: «В случае выявления полицейским во время несения службы эксплуатации транспортного средства не зарегистрированного в установленном порядке законодательством Украины или без государственных номерных знаков или таких, которые не соответствуют требованиям государственных стандартов, полицейский рассматривает дело об административном правонарушении и притягивает водителя такого транспортного средства к административной ответственности в соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях с последующим наложением административного взыскания».

По ее словам, в случае отсутствия у водителя регистрационных документов согласно п. 2.1 (б, г) Правил дорожного движения Украины полицейский принимает решение о принудительном прекращении использования такого транспорта путем его блокирования с помощью технических устройств или доставки на специальную площадку или стоянку, если транспортное средство создает значительные препятствия дорожному движению.

Также, спикер уточнила: «В результате вышеизложенного сообщаем, что любые регистрационные документы на транспортное средство, полученные на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей не имеют юридической силы документа, то есть свойства официального документа, который выдал государственный орган в установленном законом порядке».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, авто, ДНР, ЛНР, Нацполиция
 
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