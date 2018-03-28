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Архив - Донецкая область

«Верхушка ДНР» обсуждает отстранение Захарченко от власти

28.03.2018 15:02
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«Верхушка ДНР» обсуждает отстранение Захарченко от власти

Оккупационная «власть» ОРДО активно обсуждает смену действующего главаря боевиков.

Так, среди причин называются победа Путина на президентских выборах в России, а также запрос на, «светлое будущее республики».

Тelegram-канал «Донецкий Абориген» сообщает, что активнее всего по этому поводу строит свои воображения «представитель совета министров ДНР» Дмитрий Трапезников.

По словам источника, «аппаратная власть и кадровые назначения кружат голову Трапезникову».

При этом у него возникла уверенность, что в случае отстранения главаря боевиков Захарченко от занимаемой должности он, являясь первым замом, вхожим во все московские кабинеты, который уже успел выслужиться во внутренней политике, автоматически займет место главного террориста региона.

Вторым по списку кандидатом, как отмечает источник, на должность руководителя «республики» является Денис Пушилин.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, АТО, Захарченко
 
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