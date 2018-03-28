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Волкер назвал причину обострения ситуации на Донбассе
Эскалация обстрелов на оккупированном Донбассе является отображением особенностей конфликта в Украине, у которого есть определенная особенность периодически то угасать, то усиливаться. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью «Голосу Америки» озвучил спецпредставитель американского Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер.
«Эта тенденция продолжается на протяжение нескольких лет. Ранее в этом году и в феврале прошлого года был очень плохой период. Режим прекращения огня совсем не был похож на прекращение огня. В сентябре уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, но поздней осенью обстрелы снова усилились», - сказал он. Высокопоставленный чиновник утверждает, что последние несколько недель было на самом деле немного лучше, однако сейчас вновь наблюдается рост напряжения.
Согласно данным пресс-службы штаба АТО, по состоянию на 18.00 27 марта пророссийские террористы не прекращали нарушать перемирие. Боевики совершили 13 обстрелов позиций сил АТО. На протяжение трех последних суток боевики более 100 раз нарушили режим прекращения огня и в который раз сорвали разведение сил и средств сторон в Станице Луганской.
Теги: Донбасс, война, обострение, АТО
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