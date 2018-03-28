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Завтра Россия пришлет очередной «гумконвой» в ОРДЛО
28.03.2018 16:38
Гуманитарный конвой МЧС России, 75-й по счету, завтра прибудет на территорию ОРДЛО.
В пресс-службе «МЧС ДНР» отметили: «29 марта 2018 года в Донецкую Народную Республику прибывает 75-й по счету гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации».
По данным «ведомства», конвой доставит почти 290 тонн помощи, в том числе продуктовые наборы для детей и целевые адресные грузы.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, ОРДЛО
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