Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Завтра Россия пришлет очередной «гумконвой» в ОРДЛО

28.03.2018 16:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Завтра Россия пришлет очередной «гумконвой» в ОРДЛО

Гуманитарный конвой МЧС России, 75-й по счету, завтра прибудет на территорию ОРДЛО.

В пресс-службе «МЧС ДНР» отметили: «29 марта 2018 года в Донецкую Народную Республику прибывает 75-й по счету гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации».

По данным «ведомства», конвой доставит почти 290 тонн помощи, в том числе продуктовые наборы для детей и целевые адресные грузы.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх