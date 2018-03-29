- Экологи бьют тревогу: «Донбасс придется отселять»13:20
- Афера Захарченко с отключением "МТС" на Донбассе удалась на славу: названа цифра огромной прибыли главаря "ДНР"13:00
- В сети показали фото уничтожения авто боевиков на Донбассе11:20
- В сети показали фото молодого добровольца, погибшего от пули снайпера на Донбассе10:59
- Тымчук: Миротворцев для Донбасса может предоставить Китай, но есть нюанс10:21
- Россия отправила в Донбасс новый гумконвой09:42
- "Минск" давно умер: в Украине рассказали, как реально закончить войну на Донбассе09:01
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29 марта08:51
- Террористы усилили обстрел Донбасса: зафиксировано более полусотни провокаций08:36
- Окружение главаря «ДНР» Захарченко «примеряет» его кресло08:06
Афера Захарченко с отключением "МТС" на Донбассе удалась на славу: названа цифра огромной прибыли главаря "ДНР"
Афера с решением главаря "ДНР" Александра Захарченко отключить украинскую связь оператора "МТС-Vodafone" на оккупированном Донбассе принесла руководству "ДНР" 42-60 миллионов российских рублей, или от 750 тысяч до 1 миллиона долларов.
Информацию об этом сообщает организация "Донецкий институт информации", публикуя аналитический доклад, проливающий свет на структуру огромной аферы на оккупированном Донбассе, передает dialog.ua.
Стало известно, что руководство "ДНР" смогло аккумулировать в течение 2 последних месяцев огромную прибыль после продажи 500 тысяч "стартовых пакетов" собственного мобильного оператора "Феникс". Более того, Захарченко сможет заработать еще большую прибыль после поступления платежей абонентской платы и платы за услуги. В отчете отмечается, что связь пропала 11 января - боевики обвиняли в пропаже сигнала украинскую сторону и повреждение линии.
Теги: Донбасс, связь, МТС, Vodafone, афера, мобильная связь, ДНР, Захарченко
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков
- После аварии Vodafone в «ДНР» появился новый «бизнес»
- В «ДНР» у Захарченко подвели итог заявлениям «министра связи» о нормализации работы «Феникса»
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- Стало известно, что обсуждали представитель ОБСЕ и главарь боевиков "ЛНР" Пасечник на первой встрече13:39
- Экологи бьют тревогу: «Донбасс придется отселять»13:20
- Афера Захарченко с отключением "МТС" на Донбассе удалась на славу: названа цифра огромной прибыли главаря "ДНР"13:00
- В сети показали фото уничтожения авто боевиков на Донбассе11:20
- В сети показали фото молодого добровольца, погибшего от пули снайпера на Донбассе10:59
- Тымчук: Миротворцев для Донбасса может предоставить Китай, но есть нюанс10:21
- Россия отправила в Донбасс новый гумконвой09:42
- "Минск" давно умер: в Украине рассказали, как реально закончить войну на Донбассе09:01
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29 марта08:51
- Террористы усилили обстрел Донбасса: зафиксировано более полусотни провокаций08:36
- Стало известно, что обсуждали представитель ОБСЕ и главарь боевиков "ЛНР" Пасечник на первой встрече13:39
- Экологи бьют тревогу: «Донбасс придется отселять»13:20
- Афера Захарченко с отключением "МТС" на Донбассе удалась на славу: названа цифра огромной прибыли главаря "ДНР"13:00
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Путин был готов захватить всю Украину: представитель МИД Зеркаль рассказала, что остановило Россию от полномасштабного вторжения, – подробности12:19
- "Мону Лизу" сделали "невыездной"12:00
- Ждать ли украинцам "летней" погоды на Пасху: синоптики озвучили максимально точный прогноз к христианскому празднику11:39
- В сети показали фото уничтожения авто боевиков на Донбассе11:20
- В сети показали фото молодого добровольца, погибшего от пули снайпера на Донбассе10:59
- В Харькове подорожал проезд в электротранспорте10:40
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей09:31
- Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты08:57
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга08:37
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Бородай угрожает Украине новым российским вторжением на Донбасс: кремлевский куратор "ДНР" назвал главную цель новой войны. ВИДЕО
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть