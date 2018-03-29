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Кремль теряет приспешников на Донбассе: в Бахмуте боевик “ДНР” из Якутии добровольно сдался полиции - подробности
В Бахмуте боевик террористической “ДНР”, навоевавшись, воспользовался программой “Вернись домой”. Он сдался украинским правоохранителям. О сдавшемся российском наемнике рассказала в Facebook пресс-служба Нацполиции Донбасса, передает “Диалог.UA”.
Отмечается, что к правоохранителям обратился 24-летний мужчина и сознался, что в 2014 году в составе российской оккупационной армии воевал против Украины. Он предъявил полицейским украинский паспорт, оказавшийся подделкой. Выяснилось, что террорист прибыл в Украину из российской Сахи еще в 2006 году. Позже он активно поддержал оккупацию Донбасса - с оружием в руках нес службу на блокпостах “ДНР” в Бахмутском районе.
Война ему не пришлась по душе - он сбежал и 4 года мотался по неоккупированной Украине, РФ и аннексированному Крыму. “Узнав, что существует программа “Вернись домой”, дающая шанс освободиться от уголовной ответственности, бывший боевик добровольно пришел в полицию”, - сообщили правоохранители. Отмечается, что в отношении россиянина заведено уголовное дело. Сейчас он проверяется на совершение других преступлений в Украине.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, полиция, боевик, Якутия, плен, ДНР, Бахмут
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