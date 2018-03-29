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Мариупольский Хатико: Верность в ответ на предательство. ВИДЕО
В Мариуполе (Донецкая обл.) напротив ТРЦ «Порт Сити» на обочине оживленной дороги почти месяц сидит небольшая белая собака. Пес не покидает своего места и тоскливо смотрит на проезжающие мимо машины.
Жители окрестных домов пытались увести собаку хотя бы подальше от дороги, но та никуда не желает уходить.
«Я даже взяла бы ее к себе в квартиру, у меня недавно умерла собака, и я бы с радостью взяла эту бедняжку. Но она не отходит от этого места дальше нескольких метров. Какими только лакомствами я ее не пыталась приманить за собой! Скорей всего, бездушные хозяева высадили ее из машины, проезжая мимо, и приказали ждать. Вот она и ждет, бедняжка», – рассказала «Донецким новостям» пенсионерка Елена Петровна, живущая в расположенной неподалеку девятиэтажке.
Сердобольные мариупольчане соорудили песику подстилку, приносят воду и еду. Но собачка кушает без особого аппетита и с утра до вечера ждет возвращения хозяина…
Теги: Донбасс, Мариуполь, собака, верность
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