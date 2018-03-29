Последние новости раздела
- «МЕТИНВЕСТ» ликвидирует «ДОНЕЦККОКС»20:51
- На Донетчине произошел пожар в детском саду. Педагог, спасаясь, прыгнула из окна19:13
- Стало известно, как россияне наказывают боевиков «ЛДНР»18:41
- Мариупольский Хатико: Верность в ответ на предательство. ВИДЕО18:24
- У боевиков началось весеннее обострение18:02
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе17:56
- Бюджетники «ДНР» готовят коллективный иск против Захарченко17:21
- Штаб объявил о исчезновении военного в одном из подразделений17:01
- В ГПСУ назвали особенности очередного «гумконвоя» России16:39
- ВСУ подтвердили готовность к Пасхальному перемирию16:22
«МЕТИНВЕСТ» ликвидирует «ДОНЕЦККОКС»
29.03.2018 20:51
Акционеры коксохимического завода «Донецккокс» на общем собрании 29 марта решили ликвидировать предприятие. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на пресс-службу группы «Метинвест» Рината Ахметова.
Причины ликвидации юридического лица журналистам не прокомментировали.
По данным издания, предварительно в 2017 году по сравнению с 2016 годом «Донецккокс» сократил убыток в 11 раз до 2,504 млн гривен.
«Донецккокс» находится на подконтрольной боевикам территории Донецкой области. На предприятии введено так называемое внешнее управление «ДНР» с марта 2017 года.
Теги: Донбасс, Ахметов , Донецкая область, ликвидация, предприятие, акционерное общество, Метинвест, ДНР, боевики
Читайте также:
- Ахметов платит налоги в "ДНР", поэтому его предприятия могут работать в "республике" - чиновник "ДНР"
- "Метинвест" Ахметова разорвал трудовые отношения с работниками предприятий, находящихся в "ЛДНР"
- Предприятие Ахметова страдает из-за проблем с железнодорожным сообщением с "ДНР" и требует решить этот вопрос
- На предприятии Ахметова производят «Град» для террористов
- Боевики вводят "администрации" на шахтах Рината Ахметова
- В Донецкой области зарегистрировано более 30 тысяч безработных
- «МЕТИНВЕСТ» ликвидирует «ДОНЕЦККОКС»20:51
- На Донетчине произошел пожар в детском саду. Педагог, спасаясь, прыгнула из окна19:13
- Стало известно, как россияне наказывают боевиков «ЛДНР»18:41
- Мариупольский Хатико: Верность в ответ на предательство. ВИДЕО18:24
- У боевиков началось весеннее обострение18:02
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе17:56
- Бюджетники «ДНР» готовят коллективный иск против Захарченко17:21
- Штаб объявил о исчезновении военного в одном из подразделений17:01
- В ГПСУ назвали особенности очередного «гумконвоя» России16:39
- ВСУ подтвердили готовность к Пасхальному перемирию16:22
- Спалах гепатиту А: на Житомирщині захворіло п'ять школярів21:19
- «МЕТИНВЕСТ» ликвидирует «ДОНЕЦККОКС»20:51
- Украина в ООН потребовала принять срочные меры по вводу миротворцев на Донбасс20:33
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Запер детей, а сам спасся: родственники погибших в Кемерово узнали, кто закрыл кинозал. ВИДЕО19:51
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- На Донетчине произошел пожар в детском саду. Педагог, спасаясь, прыгнула из окна19:13
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Стало известно, как россияне наказывают боевиков «ЛДНР»18:41
- Мариупольский Хатико: Верность в ответ на предательство. ВИДЕО18:24
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть
- Бородай угрожает Украине новым российским вторжением на Донбасс: кремлевский куратор "ДНР" назвал главную цель новой войны. ВИДЕО
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга