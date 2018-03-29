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"Минск" давно умер: в Украине рассказали, как реально закончить войну на Донбассе

29.03.2018 09:01
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"Минск" давно умер: в Украине рассказали, как реально закончить войну на Донбассе

Ключевым форматом разрешения конфликта на Донбассе является миротворческая миссия, размещенная на границе России с Украиной и всей территории отдельных районов, а также демилитаризация и восстановление экономической жизнедеятельности этих районов. Об этом "Апострофу" рассказал военный эксперт Николай Сунгуровский.

По его словам, временные перемирия не могут быть разрешением конфликта, а служат путем к дестабилизации, в том числе и внутри Украины. Минские договоренности провалены, и конфликт необходимо решать в рамках миротворческого формата.

"Это введение миротворческой операции, которая будет предполагать размещение миротворцев на границе, на линии разграничения и введение на эти территории миротворческих миссий, которые называются временными администрациями – не столько военных, сколько для перевода ситуации в мирное русло.

Это и демилитаризация, и разминирование, и восстановление экономической жизнедеятельности, и восстановление нарушенных прав, и так далее.... Это необходимо рассматривать в комплексе", – говорит Сунгуровский.



Теги: Донбасс, война, Российская Федерация, граница, миротворцы, Минские соглашения
 
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