На Донетчине произошел пожар в детском саду. Педагог, спасаясь, прыгнула из окна

29.03.2018 19:13

В Донецкой области пожар возник в детском саду, эвакуировано более 90 детей, есть пострадавшая, передает MRPL.CITY.

В областном главке ГСЧС уточнили, что 28 марта в 11:52 был получен сигнал о пожаре в здании детского дошкольного учреждения «Лесная сказка» в городе Часов Яр Бахмутского района. На место происшествия выехало три экипажа в составе 12 спасателей.

Установлено, что пожар возник на втором этаже здания в одной из комнат. К моменту прибытия пожарных из садика эвакуировались 93 ребенка и 32 представителя персонала.

Спасаясь от пламени, логопед-дефектолог садика, женщина 1961 года рождения, выпрыгнула из окна второго этажа и получила перелом костей таза. Она госпитализирована в Центральную городскую больницу Бахмута. Пожар был ликвидирован в 12:09. Его причины и нанесенный ущерб устанавливаются.