Окружение главаря «ДНР» Захарченко «примеряет» его кресло

29.03.2018 08:06

В последнее время всё чаще слышны разговоры, что под главарем «ДНР» Александром Захарченко «пошатнулось» кресло. На сегодняшний день некоторые из главарей «ДНР» «примеряют» кресло главаря «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

В верхушках главарей «ДНР» активно ведется обсуждение замены главаря «ДНР» Александра Захарченко. Часть «претендентов» возлагает большие надежды на Россию и её президента, т.к. считают, что победа Путина дает им карт-бланш, и гарантирует «светлое будущее республики».

Как сообщает один из источников, активнее всего по этому поводу строит свои воображения «представитель совета министров ДНР» Дмитрий Трапезников. Источник считает, что «аппаратная власть и кадровые назначения кружат голову Трапезникову».

Трапезников уверен, что в случае отстранения от «главенства» Захарченко, он, являясь первым замом, вхожим во все московские кабинеты, который уже успел выслужиться во внутренней политике, автоматически займет место главного террориста региона.

Вторым по списку кандидатом, как отмечает источник, на должность главаря «республики» является Денис Пушилин.