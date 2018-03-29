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Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе
Лидеры стран "Нормандской четверки" Украины, Германии, России, и Франции – Петр Порошенко, Ангела Меркель, Владимир Путин и Эммануэль Макрон планируют рассмотреть возможные шаги для ускоренного выполнения Минских соглашений.
Об этом 29 марта сообщается на официальном сайте президента Украины, информирует Апостроф.
"Лидеры стран нормандского формата вновь подтверждают свою приверженность реализации Минских договоренностей в отношении всех его аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы). Они рассмотрят возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы", – сказано в сообщении.
Кроме того, лидеры страны приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи, которое вступит в силу 30 марта и отметили важность обеспечения эффективного мониторинга процесса со стороны СММ ОБСЕ.
"На фоне успешного обмена более 300 задержанных 27 декабря 2017 года они призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле "всех на всех", - также отмечается в сообщении.
Теги: Донбасс, Путин, перемирие, Порошенко, заявление
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