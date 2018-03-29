При обстрелах на Донбассе ранен один военнослужащий

29.03.2018 22:06

С начала суток и по состоянию на 18.00 украинская сторона зафиксировала 32 обстрела своих позиций на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает novosti.dn.ua.

На Донецком направлении, по данным ведомства, боевики вели огонь из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БПМ по окрестностям Павлополя. Минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие незаконные вооруженные формирования использовали при обстреле Широкино, а гранатометы и стрелковое оружие – вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песок, Опытного, Новотроицкого и Пищевика.

Украинские позиции вблизи Талаковка и Каменки обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, а из стрелкового оружия – в районе шахты Бутовка и Павлополя. БМП боевики применили недалеко от Гнутово, Талаковки и Пищевика.

На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны укрепления военных возле Луганского.

В результате обстрелов был ранен украинский военный, еще один – получил боевую травму. Оба пострадавших госпитализированы.