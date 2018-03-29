Россия отправила в Донбасс новый гумконвой

29.03.2018 09:42

75-я колонна в составе 40 автомобилей проследует к пунктам пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", сообщает kp.ua.

75-я так называемая гуманитарная колонны МЧС России отправилась к границе с Украиной. Там 40 машин разделятся на две части: одна направится в Донецк, другая – в Луганск.

- В составе колонны более 40 единиц техники, которые доставят жителям Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости, - сообщили в МЧС РФ.

Также в ведомстве отметили, что "на пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут проверку российскими и украинскими представителями таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов".

При этом украинские пограничники и МИД после прибытия каждой автоколонны отмечали, что их не допускали к осмотру груза.