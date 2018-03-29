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Россия продолжает грабить Донбасс: жители "ДНР" показали фото, как россияне режут оборудование и вывозят его в РФ грузовиками
Российские оккупанты и боевики "ДНР" продолжают грабить Донбасс и резать на металлолом оборудование шахт и предприятий, вывозя в грузовиках и КамАЗах груды металла на территорию России. Об этом сообщают пользователи соцсетей, публикуя фотографии и свидетельства вывоза частей разрушенного экономического потенциала Донбасса в РФ, передает dialog.ua.
Один из пользователей опубликовал фотографию вывозящего груду порезанного оборудования груженого доверху КамАЗа с металлоломом в Ростовской области России на границе с Украиной.
Пользователь пишет, что в РФ вывозится не обычный металлолом, а уничтоженное оборудование предприятий.
Еще один пользователь из Макеевки в комментарии добавил, что лично наблюдал вывоз оборудования с шахты.
"На районе пару недель назад возили в течение дня резаное шахтное оборудование, явно на металл, но было и такое", - написал он.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Макеевка, шахта, оборудование, металлолом, ДНР
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