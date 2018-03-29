Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Россия продолжает грабить Донбасс: жители "ДНР" показали фото, как россияне режут оборудование и вывозят его в РФ грузовиками

29.03.2018 14:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия продолжает грабить Донбасс: жители "ДНР" показали фото, как россияне режут оборудование и вывозят его в РФ грузовиками

Российские оккупанты и боевики "ДНР" продолжают грабить Донбасс и резать на металлолом оборудование шахт и предприятий, вывозя в грузовиках и КамАЗах груды металла на территорию России. Об этом сообщают пользователи соцсетей, публикуя фотографии и свидетельства вывоза частей разрушенного экономического потенциала Донбасса в РФ, передает dialog.ua.

Один из пользователей опубликовал фотографию вывозящего груду порезанного оборудования груженого доверху КамАЗа с металлоломом в Ростовской области России на границе с Украиной.

Пользователь пишет, что в РФ вывозится не обычный металлолом, а уничтоженное оборудование предприятий.

Еще один пользователь из Макеевки в комментарии добавил, что лично наблюдал вывоз оборудования с шахты.

"На районе пару недель назад возили в течение дня резаное шахтное оборудование, явно на металл, но было и такое", - написал он.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, Макеевка, шахта, оборудование, металлолом, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх