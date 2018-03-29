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Штаб объявил о исчезновении военного в одном из подразделений
29.03.2018 17:01
Пресс-центр штаба АТО сообщает об исчезновении украинского военнослужащего в воинском подразделении сил Антитеррористической операции. Об этом сообщается на странице пресс-центра в Facebook, передают novosti.dn.ua.
«Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из воинских подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего. Продолжаются первоочередные поисковые меры», – говорится в сообщении штаба.
Теги: Донбасс, исчезновение, штаб, АТО, ВСУ, военный, пресс-центр
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