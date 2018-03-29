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Стало известно, как россияне наказывают боевиков «ЛДНР»
Боевики «ЛДНР» в начале марта получили строгий приказ от Генштаба ВС РФ прекратить обстрелы в Донбассе и за нарушение приказа наказывались, сообщил координатор группы «Информационное сопротивление"Дмитрий Тымчук.
Так, эксперт отмечает: «На самом деле еще с начала марта из Генштаба Вооруженных сил РФ была жесткая установка „1-му армейскому корпусу ДНР“ и „2-му армейскому корпусу ЛНР“ на прекращение огня. Однако сложилась интересная ситуация. Командиры боевиков на первой линии даже ранее во время перемирия все равно продолжали обстрелы. И суть даже не в том, чтобы лишний раз „покошмарить укропов“. Входящие в состав подразделений местные боевики — это люмпен, то есть люди с сомнительными морально-психологическими качествами, алкоголики, наркоманы и тунеядцы. В такой ситуации единственный способ поддерживать боевой дух и дисциплину — это активные боевые действия».
В то же время, Тымчук отмечает, что если в ВСУ воюют обученные люди и кадровые военные, то в подразделения боевиков попадает кто попало. Из-за этого, как только прекращаются обстрелы, в рядах боевиков начинается разложение.
Также, он добавил: «По нашим данным, когда в начала марта и до выборов президента России был введен запрет на обстрелы, командиры боевиков получали «втык» сверху за нарушения перемирия и объясняли это если не провокациями со стороны «укропов», то работой украинских снайперов.
После того, как в очередной раз был избран Путин, отмены этого запрета не поступало. Я думаю, что это затишье со стороны боевиков соблюдается как раз под давлением так называемых российских советников и кадровых офицеров в роли командиров частей в обоих армейских корпусах. Но боюсь, это ненадолго».
Источник ДонПресс.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики
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