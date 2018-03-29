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Архив - Донецкая область

Террористы усилили обстрел Донбасса: зафиксировано более полусотни провокаций

29.03.2018 08:36
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Террористы усилили обстрел Донбасса: зафиксировано более полусотни провокаций

За среду, 28 марта, в зоне АТО на Донбассе зафиксировали 54 обстрела позиций украинской армии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что это наибольшее суточное количество обстрелов, зафиксированное в последнее время, при этом, боевики также начали стрелять из более тяжелого вооружения.

Так, на Донецком направлении террористы стреляли по Широкино из артиллерии 122 мм калибра, по Павлополю и Гнутово, — из миномётов 82 и 120 мм калибра, пулемётов и БМП, по Пескам и Водяному, — из миномётов 82 мм, по Авдеевке, Каменке, Опытному, Новотроицкому, Широкино, Талаковке и Пескам, — из гранатомётов, по Марьинке из пулемётов, по Новомихайловке и Шахте Бутовке из стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики стреляли из гранатомётов и пулемётов в районе Счастья, и из миномётов 82 мм калибра и пулемётов, — по Катериновке.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, провокации
 
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