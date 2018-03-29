- Тымчук: Миротворцев для Донбасса может предоставить Китай, но есть нюанс10:21
- Россия отправила в Донбасс новый гумконвой09:42
- "Минск" давно умер: в Украине рассказали, как реально закончить войну на Донбассе09:01
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29 марта08:51
- Террористы усилили обстрел Донбасса: зафиксировано более полусотни провокаций08:36
- Окружение главаря «ДНР» Захарченко «примеряет» его кресло08:06
- “Народные республики” уже не устраивают: СБУ накрыла группировку, делавшую документы террористам “Л/ДНР” для поездок в ЕС07:59
- Донецк: мощный исходящий обстрел, подпрыгивает Петровка. Бьют САУ?07:48
- За сутки российско-оккупационные 54 раза нарушили перемирие на Донбассе07:29
- В Нацполиции объяснили, как будут наказывать владельцев автономеров «ЛДНР»18:00
Тымчук: Миротворцев для Донбасса может предоставить Китай, но есть нюанс
Китайский миротворческий контингент один из самых сильных в мире, но его присутствие на Донбассе – это вопрос политической целесообразности. Дмитрий Тымчук, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, рассказал в интервью сайту "Сегодня", что серьезный опыт миротворческих миссий у Китая, хотя страна не в НАТО и не в ОДКБ.
"Китайцы давно принимают участие в миротворческих миссиях. Наш контингент в Ливане меняли именно китайцы. Они показали очень серьезный уровень, у них серьезная подготовка и техническое оснащение. Такая страна может выделить необходимый контингент, но тут другой нюанс. Финансирование будет идти по линии ООН, где основной донор – США. Будут ли американцы спонсировать китайцев? Сомнительно", – сказал Тымчук.
По словам Тымчука, главной преградой для того, чтобы Китай мог предоставить своих миротворцев, является международная политика этой страны.
"Тут вопрос политической целесообразности. Думаю, что США не будут приветствовать участие китайцев в этой миссии. Во-вторых, неизвестно, как китайцы на это отреагируют. Да, они рвутся по всему миру участвовать в миротворческих операциях, но тут они понимают, что де-факто это противостояние с РФ. Это китайцам, на мой взгляд, сейчас и даром не надо", – отметил Тымчук.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не против, если Донбасс перейдет под международный контроль с помощью миротворцев, если Киев договорится об этом с боевиками.
Теги: США, Донбасс, Китай, Российская Федерация, НАТО, Верховная Рада, миротворцы, Тымчук
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится
- "Это стандартный политический покер", - Арестович рассказал, какова цель новой путинской аферы с российскими "миротворцами" на Донбассе
- В Раде объяснили, как закон о реинтеграции Донбасса поможет введению миротворцев
- Шойгу напугал истребитель НАТО: СМИ сообщили о сближении F-16 с самолетом министра над Балтикой
- Пономарь: Американский кнут и немецкая морковка меняют позицию Путина по миротворцам на Донбассе
- В сети показали фото молодого добровольца, погибшего от пули снайпера на Донбассе10:59
- Тымчук: Миротворцев для Донбасса может предоставить Китай, но есть нюанс10:21
- Россия отправила в Донбасс новый гумконвой09:42
- "Минск" давно умер: в Украине рассказали, как реально закончить войну на Донбассе09:01
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29 марта08:51
- Террористы усилили обстрел Донбасса: зафиксировано более полусотни провокаций08:36
- Окружение главаря «ДНР» Захарченко «примеряет» его кресло08:06
- “Народные республики” уже не устраивают: СБУ накрыла группировку, делавшую документы террористам “Л/ДНР” для поездок в ЕС07:59
- Донецк: мощный исходящий обстрел, подпрыгивает Петровка. Бьют САУ?07:48
- За сутки российско-оккупационные 54 раза нарушили перемирие на Донбассе07:29
- В Харькове подорожал проезд в электротранспорте10:40
- Тымчук: Миротворцев для Донбасса может предоставить Китай, но есть нюанс10:21
- ХК "Донбасс" в шестой раз стал чемпионом Украины10:00
- Россия отправила в Донбасс новый гумконвой09:42
- Huawei презентовала конкурента Apple AirPods09:20
- "Минск" давно умер: в Украине рассказали, как реально закончить войну на Донбассе09:01
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29 марта08:51
- Террористы усилили обстрел Донбасса: зафиксировано более полусотни провокаций08:36
- Вербное воскресенье 2018: в чем смысл праздника и почему именно верба08:23
- Окружение главаря «ДНР» Захарченко «примеряет» его кресло08:06
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей09:31
- Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты08:57
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга08:37
- Медики рассказали, чего не нужно делать по утрам, чтобы быть здоровыми07:01
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта
- Бородай угрожает Украине новым российским вторжением на Донбасс: кремлевский куратор "ДНР" назвал главную цель новой войны. ВИДЕО
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть