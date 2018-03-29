Тымчук: Миротворцев для Донбасса может предоставить Китай, но есть нюанс

29.03.2018 10:21

Китайский миротворческий контингент один из самых сильных в мире, но его присутствие на Донбассе – это вопрос политической целесообразности. Дмитрий Тымчук, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, рассказал в интервью сайту "Сегодня", что серьезный опыт миротворческих миссий у Китая, хотя страна не в НАТО и не в ОДКБ.

"Китайцы давно принимают участие в миротворческих миссиях. Наш контингент в Ливане меняли именно китайцы. Они показали очень серьезный уровень, у них серьезная подготовка и техническое оснащение. Такая страна может выделить необходимый контингент, но тут другой нюанс. Финансирование будет идти по линии ООН, где основной донор – США. Будут ли американцы спонсировать китайцев? Сомнительно", – сказал Тымчук.

По словам Тымчука, главной преградой для того, чтобы Китай мог предоставить своих миротворцев, является международная политика этой страны.

"Тут вопрос политической целесообразности. Думаю, что США не будут приветствовать участие китайцев в этой миссии. Во-вторых, неизвестно, как китайцы на это отреагируют. Да, они рвутся по всему миру участвовать в миротворческих операциях, но тут они понимают, что де-факто это противостояние с РФ. Это китайцам, на мой взгляд, сейчас и даром не надо", – отметил Тымчук.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не против, если Донбасс перейдет под международный контроль с помощью миротворцев, если Киев договорится об этом с боевиками.