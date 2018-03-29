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Архив - Донецкая область

У боевиков началось весеннее обострение

29.03.2018 18:02
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У боевиков началось весеннее обострение

Боевики не перестают удивлять своими бездумными поступками и злостным отношением к окружающим их дюдям. Таким примером можно считать, что как только в «Республику» пришла весна, тут же сразу пошли в бой подснежники. Вот что узнали «Ведомости Донбасса» из собственных источников в рядах боевиков.

Так вот т.н «патрульными полиции» «ДНР» были задержаны два боевика, которые в жесткой форме приставали к девушке на остановке, а именно силой куда-то хотели утащить, представьте, и это все происходит среди белого солнечного дня.

Это не первый случай, когда боевики, берут на себя ответственность, за так сказать «Родину», и начинают сами диктовать правила, по которым, по их мнению, людям будет жить намного проще.

Как мы помним уже был факт изнасилования молодой девочки, которую украли и накачали наркотиками, а потом поигравшись с ней привезли под дом и отпустили. Что нас ждет еще с приходом весны никто не знает…



Теги: Донбасс, изнасилование, полиция, весна, задержание, ДНР, боевики
 
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