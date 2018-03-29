В сети показали фото молодого добровольца, погибшего от пули снайпера на Донбассе

29.03.2018 10:59

В зоне АТО, районе Светлодарской дуги 27 марта был убит 19-летний защитник Украины Андрей Кривич. Он погиб от пули вражеского снайпера. Об этом сообщается на странице фонда "Вернись живым" в соцсети, передает ONLINE.UA.

На передовій загинув боєць ДУК ПС Андрій із позивним "Діллі". Тепер хлопцеві назавжди залишиться усього 19 років. Життя "Діллі" 27 березня забрала куля ворожого снайпера. Андрій був родом із Конотопу, у місті оголосили дні жалоби. Фонд "Повернись живим" висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого захисника України. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити.