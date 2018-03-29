Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В сети показали фото молодого добровольца, погибшего от пули снайпера на Донбассе

29.03.2018 10:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В сети показали фото молодого добровольца, погибшего от пули снайпера на Донбассе

В зоне АТО, районе Светлодарской дуги 27 марта был убит 19-летний защитник Украины Андрей Кривич. Он погиб от пули вражеского снайпера. Об этом сообщается на странице фонда "Вернись живым" в соцсети, передает ONLINE.UA.

На передовій загинув боєць ДУК ПС Андрій із позивним "Діллі". Тепер хлопцеві назавжди залишиться усього 19 років. Життя "Діллі" 27 березня забрала куля ворожого снайпера. Андрій був родом із Конотопу, у місті оголосили дні жалоби. Фонд "Повернись живим" висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого захисника України. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити.



Теги: Донбасс, снайпер, потеря, АТО, добровольцы, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх