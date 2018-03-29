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В сети показали фото уничтожения авто боевиков на Донбассе
29.03.2018 11:20
На Донбассе, в районе проведения антитеррористической операции, уничтожено очередное авто боевиков незаконных вооруженных формирований.
Об этом сообщается на странице "Повернись живим" в Facebook. Там же опубликовано фото уничтожения УАЗа, передает apostrophe.ua.
По понятным причинам точное место и время съемки не называется.
"Это - УАЗ боевиков, изготовлен в российском городе Ульяновск. В том же городе, где находится ППД 31-й бригады ВДВ РФ. Именно это подразделение убивало наших ребят под Иловайском. До сих пор продолжает попытки оккупировать Украину. Мы не кровожадные. Просто мы на своей земле", - отмечается в сообщении.
Теги: Донбасс, уничтожение, автомобиль, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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