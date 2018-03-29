За сутки российско-оккупационные 54 раза нарушили перемирие на Донбассе

29.03.2018 07:29

За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 54 раза обстреляли позиции наших защитников применив при этом вооружение запрещено минского договоренностями, передает 62.ua.

Как сообщает пресс-центр Штаба АТО на Донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии противник вел огонь по нашим позициям в Широкино, а из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП - по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутово. Также 82 мм минометы враг применил вблизи Водяного и Песков.

Из гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкино, Талаковка и Песков. Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по нашим укреплениям неподалеку Марьинки, а с стрелкового оружия - в районе Шахты Бутовка и Новомихайловка.

На Луганском направлении с 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли наши позиции вблизи Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применил по защитникам населенного пункта Счастье.

В результате вражеского огня украинские воины не пострадали.