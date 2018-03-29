ЖЕБРИВСКИЙ ПРОВЕДЕТ РАЗДАЧУ «ВОЛШЕБНЫХ ПЕНДЕЛЕЙ» МЭРАМ ГОРОДОВ ДОНЕТЧИНЫ

29.03.2018 14:02

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский инициировал раздачу антипремий мэрам городов региона. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Для «награждения» участников антипремии были изготовлены пять позолоченных статуэток в виде сапога на пьедестале с надписью «Волшебный пендель».

Раздача статуэток должна состояться сегодня во время коллегии ДонОВГА в Мирнограде.