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ЖЕБРИВСКИЙ ПРОВЕДЕТ РАЗДАЧУ «ВОЛШЕБНЫХ ПЕНДЕЛЕЙ» МЭРАМ ГОРОДОВ ДОНЕТЧИНЫ

29.03.2018 14:02
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ЖЕБРИВСКИЙ ПРОВЕДЕТ РАЗДАЧУ «ВОЛШЕБНЫХ ПЕНДЕЛЕЙ» МЭРАМ ГОРОДОВ ДОНЕТЧИНЫ

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский инициировал раздачу антипремий мэрам городов региона. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Для «награждения» участников антипремии были изготовлены пять позолоченных статуэток в виде сапога на пьедестале с надписью «Волшебный пендель».

Раздача статуэток должна состояться сегодня во время коллегии ДонОВГА в Мирнограде.



Теги: Донбасс, Донецкая область, мэр, премия, Жебривский, Мирноград
 
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