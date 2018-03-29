Главная / Новости / Донецкая область / ЖЕБРИВСКИЙ ПРОВЕДЕТ РАЗДАЧУ «ВОЛШЕБНЫХ ПЕНДЕЛЕЙ» МЭРАМ ГОРОДОВ ДОНЕТЧИНЫ
Последние новости раздела
- Россия продолжает грабить Донбасс: жители "ДНР" показали фото, как россияне режут оборудование и вывозят его в РФ грузовиками14:42
- ЖЕБРИВСКИЙ ПРОВЕДЕТ РАЗДАЧУ «ВОЛШЕБНЫХ ПЕНДЕЛЕЙ» МЭРАМ ГОРОДОВ ДОНЕТЧИНЫ14:02
- Экологи бьют тревогу: «Донбасс придется отселять»13:20
- Афера Захарченко с отключением "МТС" на Донбассе удалась на славу: названа цифра огромной прибыли главаря "ДНР"13:00
- В сети показали фото уничтожения авто боевиков на Донбассе11:20
- В сети показали фото молодого добровольца, погибшего от пули снайпера на Донбассе10:59
- Тымчук: Миротворцев для Донбасса может предоставить Китай, но есть нюанс10:21
- Россия отправила в Донбасс новый гумконвой09:42
- "Минск" давно умер: в Украине рассказали, как реально закончить войну на Донбассе09:01
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29 марта08:51
ЖЕБРИВСКИЙ ПРОВЕДЕТ РАЗДАЧУ «ВОЛШЕБНЫХ ПЕНДЕЛЕЙ» МЭРАМ ГОРОДОВ ДОНЕТЧИНЫ
29.03.2018 14:02
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский инициировал раздачу антипремий мэрам городов региона. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
Для «награждения» участников антипремии были изготовлены пять позолоченных статуэток в виде сапога на пьедестале с надписью «Волшебный пендель».
Раздача статуэток должна состояться сегодня во время коллегии ДонОВГА в Мирнограде.
Теги: Донбасс, Донецкая область, мэр, премия, Жебривский, Мирноград
Читайте также:
- Евгений Клеп: "Любить город - значит сделать его эффективным"
- Пятидневная "жажда" закончилась
- Спецпроект "Донбасса": "Мэрам - 1 год. Их удачи и провалы". Макеевка: молоко для детишек полилось рекой
- Умер кандидат в мэры Макеевки
- К 2016 году аглофабрика в Енакиево будет построена
- ЧП в Донбассе. В Дружковке убита руководитель дирекции Фонда соцстрахования
- Россия продолжает грабить Донбасс: жители "ДНР" показали фото, как россияне режут оборудование и вывозят его в РФ грузовиками14:42
- Неподконтрольные пункты пропуска на границе с РФ перестали работать «на выезд»14:19
- ЖЕБРИВСКИЙ ПРОВЕДЕТ РАЗДАЧУ «ВОЛШЕБНЫХ ПЕНДЕЛЕЙ» МЭРАМ ГОРОДОВ ДОНЕТЧИНЫ14:02
- Стало известно, что обсуждали представитель ОБСЕ и главарь боевиков "ЛНР" Пасечник на первой встрече13:39
- Экологи бьют тревогу: «Донбасс придется отселять»13:20
- Афера Захарченко с отключением "МТС" на Донбассе удалась на славу: названа цифра огромной прибыли главаря "ДНР"13:00
- В сети показали фото уничтожения авто боевиков на Донбассе11:20
- В сети показали фото молодого добровольца, погибшего от пули снайпера на Донбассе10:59
- Тымчук: Миротворцев для Донбасса может предоставить Китай, но есть нюанс10:21
- Россия отправила в Донбасс новый гумконвой09:42
- Россия продолжает грабить Донбасс: жители "ДНР" показали фото, как россияне режут оборудование и вывозят его в РФ грузовиками14:42
- Неподконтрольные пункты пропуска на границе с РФ перестали работать «на выезд»14:19
- ЖЕБРИВСКИЙ ПРОВЕДЕТ РАЗДАЧУ «ВОЛШЕБНЫХ ПЕНДЕЛЕЙ» МЭРАМ ГОРОДОВ ДОНЕТЧИНЫ14:02
- Стало известно, что обсуждали представитель ОБСЕ и главарь боевиков "ЛНР" Пасечник на первой встрече13:39
- Экологи бьют тревогу: «Донбасс придется отселять»13:20
- Афера Захарченко с отключением "МТС" на Донбассе удалась на славу: названа цифра огромной прибыли главаря "ДНР"13:00
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Путин был готов захватить всю Украину: представитель МИД Зеркаль рассказала, что остановило Россию от полномасштабного вторжения, – подробности12:19
- "Мону Лизу" сделали "невыездной"12:00
- Ждать ли украинцам "летней" погоды на Пасху: синоптики озвучили максимально точный прогноз к христианскому празднику11:39
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей09:31
- Магнитные бури мощно ударят по Украине: названы даты08:57
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга08:37
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Бородай угрожает Украине новым российским вторжением на Донбасс: кремлевский куратор "ДНР" назвал главную цель новой войны. ВИДЕО
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть