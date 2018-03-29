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Жители Донецка в поисках качественной муки для пасхальных куличей к празднику
Жители неподконтрольного украинским властям Донецка готовятся печь пасхальные куличи к празднику. В соцсетях дончане обсуждают, какая мука – качественная, и где она продается, передает dnews.dn.ua.
«Где в Донецке можно купить качественную белую муку?», – пишет автор поста Хелен.
Жители Донецка называют несколько приемлемых вариантов:
Ирина: «Мне нравится мука "Безымянная" в пакетах по 5 кг. Белая, хорошо поднимается»;
Николай: «Очень много пеку, некачественной не встречал. Но если хотите "выпендриться", то купите "Алтайскую" или "Пудофф". Дорого и пафосно»;
Валентина: «Меня "Урожай" вполне устраивает, отличные пироги получаются»;
Ольга: «Аналогично: покупаю в "Первом республиканском", высший сорт, "Урожаю" не изменяю, пеку все и часто»;
Алеся: «И мне нравится "Урожай", в "Семерочке" она по 30 руб. (13,9 грн по местному курсу)»;
Наталия: «А у меня и на гуманитарской отличные пироги и торты получаются»;
Юля: «В "Караване" на Донском – "Урожай"».
Многие считают лучшим вариантом муку «Еленовская», и отмечают, что продается она в супермаркетах:
Юлия: «Мне "Еленовская" нравится и нравилась всегда»;
Оксана: «А каким вашим ожиданиям не соответствует мука с полок супермаркета/рынка? Покупаю "Урожай" и "Еленовскую", пеку изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного теста. Никаких нареканий. Влажность может быть разная, это да, нужно подстраиваться. Но так с любой мукой»;
Лариса: «Беру "Еленовку", постоянно – все отлично»;
Татьяна: «Самая лучшая мука – это "Еленовская"»;
Игорь: «По-моему, всегда считалась хорошей мукой "Еленовская"».
Есть и негативный отзыв. «Покупала высший сорт "Еленовскую": плывет, тесто темного цвета получилось. Больше не покупаю», – пишет Ирина.
Также дончане отмечают, что хорошая мука – «Макфа», купить ее можно в супермаркетах и на оптовых базах, однако цена на нее достаточно высокая:
Денис: «"Макфа" на оптовой базе, Мирный»;
Мэрри: «"Макфа". Хорошая цена в "Караване", на Крытом есть (есть безумная, а есть адекватная цена), на базах возле мясокомбината»;
Елена: «"Макфа", "Амстор", Ильича».
Эдуард: «Если для пасхальных куличей, то я использую "Макфа". Дорогая, но качественная».
Теги: Донецк, Донбасс, праздник, Пасха, мука, кулич, ДНР, соцсети
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