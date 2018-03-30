Донецкий художник раскритиковал донбасских "пацифистов"

30.03.2018 10:45

Жители Донбасса, в 2014 году поддерживавшие пророссийские настроения, уже поняли, к каким катастрофическим последствиям это привело: страна-агрессор Россия многочисленных обещаний не выполнила, а потеря связей с Украиной обернулась полным упадком в регионе. Но эти люди вынуждены жить в таких страшных условиях, так как им некуда бежать. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал донецкий художник Сергей Захаров, сообщает nardep.org.ua.

"Этот слой общества на Донбассе, который "ни нашим, ни вашим, но чтобы было что поесть", сейчас уже понимает, во что вляпался. Они на "референдум" ходили, были уверены, что российские пенсии получат и другие обещанные "блага", а теперь поняли, к чему это все привело. Но больше всего на них повлияла потеря связей с Украиной. Так как они понимают, что качество российских продуктов никакое вообще, отстойное абсолютно. Этого нет, того нет. Я уже не говорю о том, что пятилетний ребенок ни разу не видел самолета в небе или поездов пассажирских, и не знает, что это такое", - рассказал Сергей Захаров.

Также художник не оправдывает тех представителей общества на Донбассе, которые равнодушно относятся к происходящему, прикрываясь позицией пацифиста: "Есть много сторонников позиции "мы за мир". Но как можно быть за мир? У тебя отобрали дом и изнасиловали жену, а ты говоришь оккупанту - "давайте жить мирно". Донецк изнасиловали, а они говорят: "Я за мир". Как так?". Нет, я не за мир, я за полную победу!".