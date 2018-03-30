Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ

30.03.2018 20:20

Представители украинской власти не видят сигналов о том, что президент РФ Владимир Путин готов пойти на уступки, которые позволят прекратить войну на Донбассе.

Об этом они сообщили "Апострофу".

Так, депутат от фракции "Самопомич", член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Тарас Пастух уверен, что Украина должна освобождать территории без учета условий России и без привлечения миротворцев.

"Я не верю в добрые намерения Путина и в то, что он готов идти на компромиссы. У меня на сегодня нет убеждения, что миротворцы обеспечат мир на Донбассе и вернут нам эту территорию", - говорит нардеп.

Похожее мнение выразил и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Мне кажется, это преувеличено относительно готовности Путина к уступкам по Донбассу. Я пока не вижу объективных сигналов", - заявил он.

Источник: https://from-ua.com