«Мы хотим диалога»: Хуг обяснил причину встречи в главарями ОРДЛО

30.03.2018 18:57

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг подтвердил, что в начале этой недели встретился с главарем «ЛНР» Леонидом Пасечником.

Так, Хуг отметил: «СММ ОБСЕ в Украине согласно своему мандату хочет способствовать установлению диалога. Миссия всегда поддерживала диалог с теми лицами, у кого есть фактический контроль, в том числе и в тех районах, которые не контролируются правительством».

Кроме того, Хуг подчеркнул: «Мы предлагаем диалог, и ожидаем, что все, кто вовлечен в этот диалог, делают это искренне. В начале недели я встретился с Пасечником, и беседа была сосредоточена относительно безопасности наших сотрудников. Она также касалась безопасности в целом и гуманитарных вопросов. Мы всегда открыты для связи и диалога».

Источник: https://donpress.com