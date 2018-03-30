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Архив - Донецкая область

Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв

30.03.2018 20:58
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Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв

Сегодня в оккупированном Донецке один из местных жителей при выяснении отношений пытался подорвать машину «обидчика» гранатой, однако подорвался сам, в результате чего получил тяжелые травмы.

Так в соцети сообщают: «Чтобы сейчас по нашим пабликам не поползли слухи о теракте в Донецке (в Ленинском р-не) сообщаю всем: только что на моей улице через 2 дома от меня повздорили 2 соседа из-за как бы неправильно припаркованной возле дома машины. Мы живем в частном секторе. Обиженный решил подорвать неудобную машину соседа гранатой РГД… но что-то пошло не так… он подорвался этой гранатой сам. Сейчас на место происшествия прибыла Скорая, МЧС, Полиция и военные. Пострадавший еще жив. Проводятся следственные действия и раненному оказывается первая помощь!».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ДНР
 
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