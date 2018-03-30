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Архив - Донецкая область

Пенсионеры из зоны АТО смогут проверить дату пересечения КПВВ на сайте ПФУ

30.03.2018 17:49
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Пенсионеры из зоны АТО смогут проверить дату пересечения КПВВ на сайте ПФУ

Пенсионеры-переселенцы получили возможность проверить дату своего пересечения линии разграничения в Донбассе на социальном Портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины — portal.pfu.gov.ua.

Отмечается, что если пенсионер-переселенец, получающий пенсию в Украине, находится на оккупированных территориях более 59 дней, то пенсионные выплаты ему приостанавливаются. В связи с этим пенсионеры, посещающие оккупированные территории, вынуждены не реже 59-го дня пересекать линию разграничения, чтобы пройти идентификацию на подконтрольной территории.

На сайте Пенсионного фонда Украины размещена информация, которая поможет пенсионерам ориентироваться в датах въезда-выезда.

Сообщается, что данные о пересечении пенсионером украинских КПВВ находятся в разделе «Дані з реєстру застрахованих осіб». Там, в «личном кабинете» есть вкладка «Перетин КПВВ», на которой можно узнать направление пересечения границы зоны проведения АТО и дату.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, пенсионер, АТО, КПВВ
 
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