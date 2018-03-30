Строительство Крымского моста: озвучены новые проблемы для Украины

30.03.2018 15:40

Из-за строительства Керченского моста в Мариупольский порт не смогут зайти 144 судна, что повлечет за собой серьезные убытки.

Об этом в интервью изданию "Крым.Реалии" рассказал директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник, указав на то, что в РФ такие последствия умалчиваются.

"Наши потери значительны. Хотя многие пытались преподнести информацию так, что из-за строительства Керченского моста украинские порты Азовского региона ничего не потеряли", - прокомментировал ситуацию Олейник.

"Давайте посмотрим, какой флот заходил к нам до того момента, как Россия повесила арки на мост, и какой - после. Так вот, теперь через Керчь-Еникальский канал в порт Мариуполя не смогут пройти 144 судна, с которыми мы раньше работали", - добавил он.

Причина этого, как объяснил директор порта, в том, что Россия недавно утвердила официальный документ, которым запрещает проход под Керченским мостом судов высотой более 33 метров.

"Наш товар станет дороже. Потому что привезти в Мариуполь на "коротком плече" и быстро его отправить - это одна логистика. А через пол-Украины, да еще с такой дорогой железнодорожной составляющей - это уже совсем другое дело", - сказал Олейник.

"Если средние доходные ставки у нас: 150 гривен на тонне, то только на чугуне порт недополучит 150 миллионов гривен", - подчеркнул он.

Источник: https://from-ua.com