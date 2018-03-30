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«Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево

30.03.2018 16:30
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«Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево

Сегодня в оккупированном Енакиево оккупанты прогнозируют сбои в работе сети местного мобильного оператора «Феникс».

В пресс-службе «министерства связи ДНР» сообщают: «В Енакиево идут работы по вводу новых базовых станций, могут быть проблемы с коммутацией вызовов».

По данным пресс-службы, работы планируют завершить в течение пяти часов.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Енакиево, мобильная связь, ДНР
 
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