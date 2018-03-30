Главная / Новости / Донецкая область / «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево
Последние новости раздела
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
- Строительство Крымского моста: озвучены новые проблемы для Украины15:40
- В мариупольском порту будут строить зерновой терминал14:35
- В Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие»11:00
- Донецкий художник раскритиковал донбасских "пацифистов"10:45
- Александр Хуг приветствует введение «пасхального» перемирия в Донбассе07:12
- «Власти «ДНР» официально объявили о перемирии с Украиной07:05
- При обстрелах на Донбассе ранен один военнослужащий22:06
- Кремль теряет приспешников на Донбассе: в Бахмуте боевик “ДНР” из Якутии добровольно сдался полиции - подробности21:44
«Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево
30.03.2018 16:30
Сегодня в оккупированном Енакиево оккупанты прогнозируют сбои в работе сети местного мобильного оператора «Феникс».
В пресс-службе «министерства связи ДНР» сообщают: «В Енакиево идут работы по вводу новых базовых станций, могут быть проблемы с коммутацией вызовов».
По данным пресс-службы, работы планируют завершить в течение пяти часов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Енакиево, мобильная связь, ДНР
Читайте также:
- В Донецкой области возникли проблемы с мобильной связью
- За неделю ГАИ Енакиево зафиксировала три ДТП и поймала семь пьяных водителей
- Янукович: Степень вины участников подписания газовых соглашений определит суд
- Янукович собрался на малую родину
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Ремонт системы отопления Енакиевского дома культуры обойдется в кругленькую сумму
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
- Строительство Крымского моста: озвучены новые проблемы для Украины15:40
- В мариупольском порту будут строить зерновой терминал14:35
- В Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие»11:00
- Донецкий художник раскритиковал донбасских "пацифистов"10:45
- Александр Хуг приветствует введение «пасхального» перемирия в Донбассе07:12
- «Власти «ДНР» официально объявили о перемирии с Украиной07:05
- Груда металла: сети впечатлило мощное фото уничтоженной военной техники боевиков ЛНР22:29
- При обстрелах на Донбассе ранен один военнослужащий22:06
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- Стало известно, что происходит с отравленной дочерью Скрипаля16:46
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
- Сегодня в более чем 20 городах Украины запустят 4G16:15
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Строительство Крымского моста: озвучены новые проблемы для Украины15:40
- Гройсман пояснил, когда в Украине средняя зарплата превысит 10 тысяч гривен15:20
- В Одесскую область из Африки прилетели "крылатые зебры"15:03
- Синоптики рассказали, когда Украину засыплет снегом в апреле14:49
- В мариупольском порту будут строить зерновой терминал14:35
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга