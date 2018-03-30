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В Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие»
С 30 марта с 00:01 в зоне АТО начало действовать «Пасхальное перемирие», о котором ранее договорились стороны в Трехсторонней контактной группе.
В пресс-службе СММ ОБСЕ отмечают, что ТКГ подтверждает приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня с 30 марта.
В ОБСЕ отмечают: «ТКГ подчеркивает важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня; эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня; отказа от наступательных действий и разведывательных операций; неприменения огня, включая ответный огонь; в частности, строгого запрещения ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, а также нацеливания на объекты гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, Пасха, перемирие, АТО
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