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Архив - Донецкая область

В мариупольском порту будут строить зерновой терминал

30.03.2018 14:35
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В мариупольском порту будут строить зерновой терминал

Строительно-монтажная ООО «Риола-модуль ЛТД» компания выиграла тендер на генеральный подряд по строительству зернового терминала в Мариупольском морском порту. Сообщение об этом появилось в издании «Порты Украины». 

По данным электронной системы торгов Prozorro, заказ тендера осуществил ГП «Мариупольский морской торговый порт» (НМТП). Общая сумма контракта составляет примерно 173,83 миллиона гривень. 

Тендер на постройку комплекса Мариупольского порта объявили еще в конце января. В торгах также принимали участие ООО «Лакоса». Провели тендер 21 марта. Компания ООО «Риола-модуль ЛТД» победила в торгах с разницей в 300 тыс грн сравнительно с предложениями других участников. 

11 января был утвержден скорректированный проект строительства зернового терминала в Мариупольском морском порту по адресу Лунина 99. Планируется построить 10 силосов для того, чтобы хранить зерно примерной емкостью 5,7 тыс тонн, а также двух оперативных силосов по 500 тонн, пограничной галереи, сырьевой лаборатории и станции разгрузки как для автомобильного, так и для железнодорожного транспорта.

Планируется, что договор подпишут в середине апреля 2018 года.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, строительство, порт, зерно
 
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