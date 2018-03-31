10 минут и чуть более часа: наблюдатели СММ ОБСЕ побывали на границе в неподконтрольном Донбассе

31.03.2018 17:05

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 30 марта), наблюдатели посетили два приграничных района, которые не контролируются правительством.



Ведя наблюдение в пункте пропуска на границе в н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) на протяжении 10 минут, члены патруля СММ видели, что в Украину въехал 1 автобус (с табличкой в окне с надписью "Киев" на русском языке). В очереди на выезд из Украины наблюдатели видели 58 гражданских автомобилей (30 с украинскими номерными знаками, 18 — с российскими, 1 — с грузинскими, 6 с табличками "ЛНР", а еще на 2 автомобилях рассмотреть номерные знаки не удалось). Также в очереди на выход из Украины стояли 150 человек (мужчины и женщины, разных возрастных категорий). Наблюдение продлилось всего 10 минут, т.к. мужчина в одежде военного типа сказал СММ покинуть этот район.



Больше повезло в пункте пропуска в н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка), В где представители Миссии вели мониторинг в течение чуть более 1 часа. За это вермя наблюдатели видели, что из Украины выехали 75 грузовиков (54 с украинскими номерными знаками, 7 — с российскими, 6 — с белорусскими и 8 с табличками "ДНР"), 1 автобус (с украинскими номерными знаками и табличкой "Донецк–Ростов" на русском языке) и 48 автомобилей (18 с украинскими номерными знаками, 11 — с российскими и 19 с табличками "ДНР"). Члены патруля СММ также видели, что в Украину въехали 4 грузовика (3 с украинскими номерными знаками и 1 — с российскими), 1 автобус (с украинскими номерными знаками и табличкой "Москва–Донецк" на русском языке) и 43 гражданских автомобиля (14 с украинскими номерными знаками, 12 — с российскими, 2 — с грузинскими, 2 — с латвийскими и 13 с табличками "ДНР").



