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Артиллерия на территории школы, "Грады" у ПТУ: оккупанты Донбасса не щадят никого
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что на оккупированном Донбассе продолжается практика сосредоточения боевиками вооруженных формирований РФ техники и вооружения в населенных пунктах. Тем самым подвергается опасности мирное население практически по всей линии разграничения.
Так, по данным ГУР, в восточной части населенного пункта Безымянное, на частных участках зафиксировано расположение нескольких единиц танков, а на территории школы населенного пункта Софиевка – артиллерийские системы различного калибра.
В промзоне населенного пункта Кадиевка (бывший Стаханов) и на территории ПТУ №10 Раздольное обнаружены реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".
Подобные действия со стороны оккупационной администрации Российской Федерации Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) расценивает как очередной этап подготовки средств огневого поражения к их применению по позициям Вооруженных Сил Украины, и по мирному населению Донбасса - в нарушение Минских договоренностей. Это свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта.
Напомним, что всего вчера в зоне АТО зафиксировано более 30 обстрелов. Есть потери. Так, вследствие вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранения. Он доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести. Кроме того сообщалось, что время выполнения боевых задач, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения. Пострадавшие воины были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.
Ранее была опубликована карта из зоны АТО, отображающая кошмарную ситуацию в первый день перемирия.
Теги: Донбасс, разведка, артиллерия, оккупанты
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