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Боевики ОРДЛО открыли сезон охоты на беспилотники СММ ОБСЕ: обстрелы идут постоянно
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 31 марта), 30 марта в неподконтрольных правительству районах стреляли в направлении трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ.
Находясь в 3 км к юго-западу от центрального железнодорожного вокзала в Донецке (6 км к северо-западу от центра города), команда Миссии осуществила запуск мини-БПЛА. Когда он пролетал над этим районом, наблюдатели слышали 3 выстрела из стрелкового оружия примерно в 500 метрах к северо-западу от своей позиции. По оценке СММ, выстрелы были осуществлены в направлении БПЛА, который удалось благополучно приземлить.
Команда СММ запустила мини-БПЛА, находясь недалеко от блокпоста незаконных вооруженных формирований вблизи н. п. Оленовка (23 км к юго-западу от Донецка). Когда мини-БПЛА пролетал над районом к юго-западу от Оленовки, наблюдатели слышали около 30 очередей из стрелкового оружия примерно в 500 метрах к юго-западу от своей позиции. По их оценке, выстрелы были осуществлены в направлении БПЛА, который удалось благополучно приземлить.
Находясь примерно в 2 км к северо-востоку от н. п. Садовый (57 км к юго-западу от Луганска), команда СММ осуществила запуск мини-БПЛА. Когда мини-БПЛА пролетал над полигоном, расположенным примерно в 6 км к юго-востоку от н. п. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска), наблюдатели слышали 2-минутный эпизод множественных перекрестных очередей и выстрелов из стрелкового оружия приблизительно в 3 км к юго-востоку от своей позиции. Команда СММ потеряла контроль над БПЛА, который, по ее оценке, потерпел крушение в том районе. По оценке наблюдателей, выстрелы были осуществлены в направлении БПЛА. Спустя примерно 10 минут, когда наблюдатели пытались извлечь БПЛА, член НВФ подъехал к ним на грузовике военного типа и требовал, чтобы патруль СММ покинул этот район.
Отметим, что по данным воздушного наблюдения от 12 марта, в этом районе были обнаружены 10 танков (неустановленного типа) и 12 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа).
Теги: Донбасс, беспилотник, боевики, обстрелы, СММ ОБСЕ
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