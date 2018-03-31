- В Авдеевке два кладбища стали запретными15:16
- Донбасс: с воздуха заметили новую угрозу14:58
- Через линию разграничения на оккупированную территорию не дали провезти ребенка14:47
- На Донбассе что-то затевается: военная техника подползает к линии разграничения14:39
- Геращенко связала срыв перемирия на Донбассе с "гумконвоем" и подталкиванием Украины к прямым переговорам с террористами14:24
- Артиллерия на территории школы, "Грады" у ПТУ: оккупанты Донбасса не щадят никого13:39
- Стало известно имя защитника Украины, погибшего в зоне АТО в первый день перемирия13:21
- Луганское направление вспыхнуло вечером13:02
- Донецкое направление в первый день "перемирия" пережило 25 прицельных обстрелов12:58
- Расстрел "пасхального перемирия": обнародованы тревожные новости из зоны АТО12:51
Через линию разграничения на оккупированную территорию не дали провезти ребенка
Женщина попыталась вывезти ребенка на территорию так называемой "ДНР" без разрешения отца, предложив пограничникам 500 гривен.
"На контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" по маршруту Волноваха-Донецк, на выезд на временно неподконтрольную украинской власти территорию Украины, прибыла гражданка Украины 1981 года вместе с несовершеннолетней дочерью 2002 года рождения, - сообщила пресс-офицер Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко. - Данная гражданка на паспортный контроль предоставила паспорт и свидетельство о рождении ребенка, а также 500 грн. за пропуск через линию соприкосновения ребенка без разрешения отца".
Гражданку не только не пропустили через линию соприкосновения, но – передали представителям национальной полиции. Направлено сообщение о совершении уголовного преступления.
Напомним, что 30 марта линию разграничения штурмовало свыше 41 тысячи человек, а сегодня утром у КПВВ были зафиксированы небольшие очереди.
Читайте также:
Между молотом и наковальней: "документы" от "ДНР" стали кошмаром для жителей неподконтрольной территории
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
- Линия разграничения: утро у КПВВ встретили около 600 авто
- На донбасских КПВВ поймали 10 боевиков и остановили грузы на миллионы
- У обстрелянного пункта пропуска "Марьинка" с утра - кошмар
- Донбасские КПВВ встретили хмурое утро среды очередями
- Четвертые сутки подряд донбасские пункты пропуска штурмует более 30 тысяч человек
- У КПВВ "Зайцево" и "Марьника" скопилось по 500 авто
- В Авдеевке два кладбища стали запретными15:16
- Донбасс: с воздуха заметили новую угрозу14:58
- Через линию разграничения на оккупированную территорию не дали провезти ребенка14:47
- На Донбассе что-то затевается: военная техника подползает к линии разграничения14:39
- Геращенко связала срыв перемирия на Донбассе с "гумконвоем" и подталкиванием Украины к прямым переговорам с террористами14:24
- Свыше 30 взрывов предупредили на Луганщине за сутки14:14
- Артиллерия на территории школы, "Грады" у ПТУ: оккупанты Донбасса не щадят никого13:39
- Стало известно имя защитника Украины, погибшего в зоне АТО в первый день перемирия13:21
- Луганское направление вспыхнуло вечером13:02
- Донецкое направление в первый день "перемирия" пережило 25 прицельных обстрелов12:58
- В Авдеевке два кладбища стали запретными15:16
- Донбасс: с воздуха заметили новую угрозу14:58
- Через линию разграничения на оккупированную территорию не дали провезти ребенка14:47
- На Донбассе что-то затевается: военная техника подползает к линии разграничения14:39
- Геращенко связала срыв перемирия на Донбассе с "гумконвоем" и подталкиванием Украины к прямым переговорам с террористами14:24
- Свыше 30 взрывов предупредили на Луганщине за сутки14:14
- Декларации о доходах украинской власти: спикер Парубий рассказал о чердаке и квартирах14:00
- Артиллерия на территории школы, "Грады" у ПТУ: оккупанты Донбасса не щадят никого13:39
- Декларации о доходах украинской власти: Гройсман обошел Порошенко13:29
- Стало известно имя защитника Украины, погибшего в зоне АТО в первый день перемирия13:21
- Как реже болеть: ценные советы от иммунологов22:29
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь18:38
- Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают17:35
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ
- Синоптики рассказали, когда Украину засыплет снегом в апреле