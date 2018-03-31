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Архив - Донецкая область

Через линию разграничения на оккупированную территорию не дали провезти ребенка

31.03.2018 14:47
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Через линию разграничения на оккупированную территорию не дали провезти ребенка

Женщина попыталась вывезти ребенка на территорию так называемой "ДНР" без разрешения отца, предложив пограничникам 500 гривен.

"На контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" по маршруту Волноваха-Донецк, на выезд на временно неподконтрольную украинской власти территорию Украины, прибыла гражданка Украины 1981 года вместе с несовершеннолетней дочерью 2002 года рождения, - сообщила пресс-офицер Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко. - Данная гражданка на паспортный контроль предоставила паспорт и свидетельство о рождении ребенка, а также 500 грн. за пропуск через линию соприкосновения ребенка без разрешения отца".

Гражданку не только не пропустили через линию соприкосновения, но – передали представителям национальной полиции. Направлено сообщение о совершении уголовного преступления.

Напомним, что 30 марта линию разграничения штурмовало свыше 41 тысячи человек, а сегодня утром у КПВВ были зафиксированы небольшие очереди.

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Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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