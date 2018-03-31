Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донбасс: с воздуха заметили новую угрозу

31.03.2018 14:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донбасс: с воздуха заметили новую угрозу

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 30 марта), беспилотник зафиксировал установку новых мин на Донбассе.

Мини-БПЛА обнаружил противотанковые мины вдоль автодороги M03 между Светлодарском и н. п. Нижнее Лозовое (неподконтрольный правительству, 59 км к северо-востоку от Донецка). Между передовыми позициями Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований мини-БПЛА СММ зафиксировал 4 ряда противотанковых мин (TM-62) (с 17, 14, 14 и 18 минами соответственно), установленных поперек дороги с севера на юг.



Теги: Донбасс, беспилотник, мины, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх