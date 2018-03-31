Донбасс: с воздуха заметили новую угрозу

31.03.2018 14:58

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 30 марта), беспилотник зафиксировал установку новых мин на Донбассе.



Мини-БПЛА обнаружил противотанковые мины вдоль автодороги M03 между Светлодарском и н. п. Нижнее Лозовое (неподконтрольный правительству, 59 км к северо-востоку от Донецка). Между передовыми позициями Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований мини-БПЛА СММ зафиксировал 4 ряда противотанковых мин (TM-62) (с 17, 14, 14 и 18 минами соответственно), установленных поперек дороги с севера на юг.