Донбасс вот-вот может быть окончательно уничтожен

31.03.2018 19:37

Всё ближе "время Х", когда на шахте "Юнком", что в районе неподконтрольного Енакиево (родной город беглого президента Януковича), что на Донетчине, будет остановлена откачка воды. Сейчас на предприятии, известном ядерной историей, ведется демонтаж оборудования. Затопление е шахты, где в 1979 году провели ядерные испытание, может "демонтировать" Донбасс. И не только его.

"Шахта находится в ужасном состоянии, стволы, копер, как к работе, так и к транспортировке людей в шахту и обратно – в катастрофическом. По самым скромным подсчетам на восстановление стволов и этого оборудования необходимо 670 млн руб. Это только для того, чтобы поддерживать шахту для водооткачки. Водоотлив занимает по средствам на данный момент – 11 млн руб. в месяц", – пояснил убийственное решение оккупационных властей "депутат народного совета ДНР" Игорь Витченко.



По его словам, в ходе рассмотрения вопроса о затоплении угольного предприятия на специальной комиссии с участием "общественных активистов", экологов, руководства шахты и "депутатского корпуса" мнения противоречивые.



"Были выслушаны все стороны. Мнения противоречивые. Министерство угля, экологи, депутатский корпус ознакомились с заключениями всех научных учреждений, которые высказали положительное мнение по поводу затопления. При этом экологическая обстановка в регионе нарушена не будет", – заверяет он. Но веры этому нет.



Затопление шахты "Юнком", где в 1979 году проводились ядерные испытания, может нанести катастрофический урон целому региону и акватории Азовского моря. Об этом заявила недавно эколог, координатор пресноводного направления Ольга Денищик.



"Согласно последним исследованиям, на Донбассе сейчас существует 35 шахт, которые не функционируют и которым грозит подтопление, когда просто отключают насосы, и уровень воды поднимается. Поэтому ситуация с шахтой "Юный коммунар", на которой были ядерные испытания в 1979 году, она не является единичным случаем. Всего шахт, где хранятся радиоактивные отходы, по данным международных организаций, на Донбассе находится четыре", – рассказала эколог.



По ее словам, в итоге эти радиоактивные вещества попадут в Азовское море.



"Поднимаются шахтные воды, там могут быть радионуклиды. Однозначно, это вода, которая насыщенна железом, хлором, солями, другими тяжелыми металлами. Когда эта вода поднимается выше, она попадает в горизонты, из которых вода используется для питья, для орошения. Потом оно попадает в ближайшую реку – это бассейн реки Северский Донец, потом Дон и потом все это спустится в Азовское море", – отметила Денищик.



Эколог добавила, что масштабы катастрофы будут зависеть от того, какие воды пролегают рядом и какой объем подземных вод.



"Одного килограмма вредного вещества хватит, чтобы загрязнить подземные воды для небольшого государства на сотни лет. К сожалению, пока решения нет. То, что пострадает Азовское море и жители, которые там живут – это однозначно", – заключила она.



Эколог организации "Экология-Право-Человек" Алексей Василюк придерживается того же мнения: "Когда идет добыча угля, то земная поверхность немного проседает. Вода откачивается, порода сжимается, терриконы давят на поверхности земли, и, в результате, почва проседает. И проседает она, фактически, до уровня грунтовых вод. И когда вода в этой части Донбасса выйдет на поверхность, то те, кто не захотели или не смогли стать беженцами из-за войны, будут вынуждены стать беженцами экологическими. В Украине это будет второй раз после Чернобыля".



По словам эколога, затопление шахт будет иметь и более масштабные последствия, поскольку через реки Северский Донец и Кальмиус неочищенные шахтные воды, которые могут содержать радиоционные и токсические примеси, будут попадать в Азовское море, что приведет к реальной экологической катастрофе.



Также Алексей Василюк сообщил, что его организация занимается анализом экологической ситуации на временно неподконтрольной украинской власти территории по спутниковым снимкам. "От Брянки до Краснодона (после переименования Сорокино, – прим.) идет полоса открытых карьеров. Она начала расширяться еще в 2012 году, но пик роста – это 2014 год и позже. Длина самого большого карьера, который мы смогли увидеть, – 15 км. И каждый из карьеров создает вокруг себя кучу породы", – сообщил эксперт.



Другая информация, которую экологи получили, благодаря спутниковым картам, – количество уничтоженного леса в Донецкой и Луганских областях. Выяснилось, что за годы вооруженного конфликта в этих регионах сгорела ровно четверть лесов.