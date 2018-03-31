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Архив - Донецкая область

Донецкое направление в первый день "перемирия" пережило 25 прицельных обстрелов

31.03.2018 12:58
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Донецкое направление в первый день "перемирия" пережило 25 прицельных обстрелов

В первый день т.н. "пасхального перемирия" (должно было начаться с полуночи 30 марта) на Донецком направлении зафиксировано 29 вражеских обстрелов, из которых 25 определены как прицельные.

Сразу после полуночи боевики устроили провокационные обстрелы из стрелкового оружия оборонительных позиций украинских воинов в районе Авдеевки и Опытного.

Примерно с девяти утра и в течение часа противник выпустил 12 мин из минометов калибров 82 мм по позициям сил АТО в районе Талаковки. Также здесь зафиксированы вражеские обстрелы из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) и гранатометов.

Под вражеским огнем боевиков оккупационных администраций РФ за прошедшие сутки неоднократно находились позиции ВСУ вблизи н.п. Авдеевка, Богдановка, Верхнеторецкое, Водяное, Каменка, Екатериновка, Лебединское, Луганское, Опытное, Новотроицкое, Павлополь, Пески, Пищевик, Широкино и шахта Бутовка. Враг вел провокационный огонь преимущественно из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

Кроме этого, утром за прошедшие сутки в районе Водяного зафиксирован обстрел опорных пунктов ВСУ из зенитной установки ЗУ-23-2, а вблизи Павлополя и Лебединского вели огонь вражеские снайперы.

Напомним, что всего вчера в зоне АТО зафиксировано более 30 обстрелов. Есть потери

Ранее была опубликована карта из зоны АТО, отображающая кошмарную ситуацию в первый день перемирия.



Теги: Донбасс, перемирие, АТО, обстрелы, оккупанты
 
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