Геращенко связала срыв перемирия на Донбассе с "гумконвоем" и подталкиванием Украины к прямым переговорам с террористами

31.03.2018 14:24

Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко прокомментировала срыв "пасхального перемирия" на Донбассе.



Напомним, что начиная с 30 марта 2018 года в 00:01 (по киевскому времени) это самое перемирие должно было заработать. Соответствующие заявления по этому поводу сделали представители Трехсторонней контактной группы минских переговорщиков (Украина, Россия и ОБСЕ), лидеры стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция), штаб АТО.



На деле же за первый день перемирия в зоне АТО зафиксировано более 30 обстрелов. Есть потери.



"Несмотря на публичное заявление в поддержку пасхального перемирие лидерами нормандского формата и первое публичное присоединение к заявлению о перемирии Путина, тишина в Донбассе продолжалась аж 10 минут, - отмечает Геращенко. Пресс-центр АТО сообщает о 32 обстрелах. Словам и действиям РФ и ее руководства и до этого было веры и доверия. Но 10 минут тишины вместо длительного перемирья- это трудно комментировать".



По мнению Ирины Геращенко всё сделано специально. Таким образом, руководство РФ будет продолжать песню о "нас там нет" и невозможности влиять на боевиков. А также - требовать "прямого диалога" с террористами. Мол, Москва тут ни при чём.



"Но ведь не случайно накануне перемирием на Донбасс заехал 75-й "гумконвой", - отмечает Геращенко. - Хочется более жесткой реакции мира на безответственную позицию РФ на Донбассе, на ежедневные убийства украинцев - гражданских и военных. Нарушение перемирия будет ключевой темой 4 апреля в Минске, во время работы минских групп".

Напомним, что ранее Геращенко прокомментировала "зеркальный ответ" России на высылку Украиной дипломатов РФ.