Грымчак о дипломе из оккупированного Донбасса: "Мы его не признаем. Российская Федерация тоже не сильно жаждет его признавать"

31.03.2018 21:40

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в интервью Украинской службе Радио Свобода прокомментировал ситуацию с детьми, которые получают образование на временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса.



"У нас есть программы в интернете для тех, кто учится в школе. Кроме того, они могут выехать. У нас есть специальная программа для детей, которые выезжают из серой зоны, с неконтролируемой территории и поступают в высшие учебные заведения. Там проще поступать, - отметил Грымчак. - Диплом о высшем образовании, полученный на неподконтрольной территории, не признается и, скорее всего, никогда не будет признаваться... Мы его не признаем. Российская Федерация тоже не сильно жаждет его признавать, хотя и обещали, что это будет, но там есть трудности. Так что, с формальной точки зрения, идти учиться в эти высшие учебные заведения — значит просто тратить время и деньги впустую. Даже хотя бы исходя из того, что все высшие учебные заведения, которые находились там, юридически выехали. И профессорско-преподавательский состав, и база, и все остальное сейчас не соответствуют уровню, который заявлен в высших учебных заведениях на той территории, не говоря уже о том, что они фактически работают под контролем оккупационной администрации".



Заместитель министра подчеркнул, что в прошлом году были дети, которые "переходили на нашу сторону через линию разграничения без документов именно потому, что хотели учиться в наших высших учебных заведениях". "И мы помогали им получить документы, поступить и устроиться", - уверят он.

Напомним, что Грымчак разбил переселенцев на две волны и три категории.