Ходаковский: Понимаю, денег хочется больше. А воевать как? Показать, где сидят главные диверсанты?

31.03.2018 07:00

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский заявил, что о низком качестве горючего на оккупированной территории Донетчины.



"Еще когда стояли морозы, вышел из строя реанимобиль в медицинском подразделении - немецкий микроавтобус. Просто замерзло дизельное топливо. Дело не в парафинах в солярке, которые представляют проблему зимой - образовался самый что ни на есть обычный лед и вывел из строя топливную систему, - делится Ходаковский. - Месяц искали деньги, потому что выпросить их у государства - легче до Луны пешком дойти, - починили, поматерились: топливо получалось по талонам на "государственной" заправке, которая входит в сеть такой же "государственной" в кавычках топливной компании, на самом деле принадлежащей нашим младотуркам".



По словам террориста, "торговля топливом является одним из основных направлений бизнеса для венчающих пирамиду власти". "То, что государственные контракты на поставку топлива в воюющие подразделения на руках у них же - довожу до вашего сведения, - рассказывает Ходаковский. - Пока относительное затишье - справляемся. А если начнется? Этот микроавтобус - далеко не первая единица транспорта, вышедшая из строя по этой же причине, и самое главное - из-за качества топлива выходили из строя и боевые машины".



Как поясняет бывший член СБУ, в 2014-м еще существовала конкуренция. Торгующие организации приобретали в России топливо самостоятельно, учитывая цену и качество, и при желании можно было найти вполне приемлемые ГСМ. "В пятнадцатом году поставки были монополизированы, а для большей прибыльной составляющей в России был выбран один поставщик, с которым до этой ситуации не каждый готов был сотрудничать из-за низкого качества горючего, - поясняет Ходаковский. - Но цена оказалась вопреки ожиданию далеко не самой низкой - вы это видите сами. Как показал анализ слитого из сломанной машины дизеля - процент воды зашкаливает. Понимаю, денег хочется больше. А воевать как? Мы ищем диверсантов, боремся с ДГР противника... Показать, где сидят главные диверсанты? Уж они то пострашней любой ДРГ..."



