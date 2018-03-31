Между молотом и наковальней: "документы" от "ДНР" стали кошмаром для жителей неподконтрольной территории

31.03.2018 11:31

В КПВВ "Марьинка", что у линии разграничения на Донетчины, пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы в очередной раз обнаружили "документ", выданный в пророссийской группировке "ДНР". Водители поясняют, что их "прессуют" оккупанты, заставляя приобретать липовые "свидетельства", "паспорта" и т.н. Но украинские правоохранители руководствуются Законом Украины, согласно которому документы ОРДЛО - не действительны.



По данным Госпогранслужбы Украины, при осмотре автомобиля "Фиат" украинской регистрации, который следовал на въезд с временно оккупированной территории Украины, представители ГПСУ и ГФС обнаружили "свидетельство регистрации транспортного средства", выданное так называемой "ДНР". "Фейковый" регистрационный документ был изъят и передан сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области.



Как сообщила Валерия Карпиленко из Донецкого погранотряда, НВФ так называемой "ДНР" усиливают давление на граждан Украины, которые остались на временно неподконтрольной территории. В результате поледним приходится получать "документы" псевдореспублики. А потом из-за этого иметь проблемы на подконтрольной правительству части Донбасса.



По последним данным, на оккупированной части Донетчины около 212 000 машин с номерами "республики". Т.н. ГАИ "ДНР" продолжает проводить принудительную регистрацию автотранспорта. За управление транспортным средством, на украинских номерах водителям грозит штраф от 340 до 510 рублей, при этом машину заберут на штрафплощадку.



Проблемы ожидают жителей ОРДО и по эту сторону линии разграничения.



Вот как ситуацию с изъятием нелегитимных транспортных "документов" "ДНР" разъяснил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян: "Любые "документы", выданные на временно оккупированных территориях, являются недействительными и не имеют никакой юридической силы. Наличие таких "документов" у гражданина может служить основанием для разговора с правоохранительными органами о том, где, при каких обстоятельствах эти "документы" у него появились. Насколько мне известно, наличие таких бумажек не является правонарушением. В то же время, они являются недействительными документами, и гражданин должен предоставить действительные документы, чтобы подтвердить свою собственность или личность. Если у него таких документов нет, а есть только бумажки, конечно, он не сможет пересечь линию разграничения или будет разговаривать с правоохранительными органами".



Слободян отметил, если у гражданина есть легитимные документы, "проблем у него не будет".



В Главном управлении полиции Украины сообщили следующее: "В случае выявления полицейским во время несения службы эксплуатации транспортного средства не зарегистрированного в установленном порядке законодательством Украины или без государственных номерных знаков или таких, которые не соответствуют требованиям государственных стандартов, полицейский рассматривает дело об административном правонарушении и привлекает водителя такого транспортного средства к административной ответственности в соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях с последующим наложением административного взыскания".



Также в Главном управлении полиции Украины отметили, что в случае отсутствия у водителя украинских регистрационных документов, полицейские принудительно заблокируют такой транспорт с помощью технических устройств или доставят на специальную площадку.



Напомним, что 30 марта линию разграничения штурмовало свыше 41 тысячи человек, а сегодня утром у КПВВ были зафиксированы небольшие очереди.