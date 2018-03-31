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Мобильный "оперштаб" и другие новинки получила полиция Донетчины: смотрите видео
Во время публичного инструктажа на главной площади Мариуполя, 30 марта, руководитель ГУ Нацполиции Донецкой области Николай Семенишин вручил подразделениям полиции региона ключи от нового служебного транспорта.
С сегодняшнего дня новые машины выедут на службу в 13 районах области. Новинка автопарка - автомобиль ситуационного центра, оборудован интеллектуальными системами для работы во время полицейских операций и массовых мероприятий.
"Автопарк полиции Донетчины пополнился 16 новыми автомобилями. Большинство из них предназначены для групп реагирования патрульной полиции по всей области. Это позволит максимально приблизить полицию к населению, качественнее оказывать полицейские услуги и эффективно обеспечивать безопасность жителей даже в самых отдаленных населенных пунктах", - отметил Николай Семенишин.
Полицейские получили автомобили "Рено Дастер" и "Шкода Рапид", два пассажирских фургона для конвоирования задержанных, пассажирский автобус и микроавтобус "Рено Мастер", в котором оборудовано передвижной ситуационный центр.
Техника соответствует европейским стандартам: легковые авто оснащены экологическими двигателями, а в конвойных машинах поддерживается комфортная температура.
Весь транспорт, за исключением автомобиля ситуационного центра, приобретен при содействии Кабинета министров Украины, МВД и Национальной полиции в рамках реформирования правоохранительной системы.
Мобильный "оперштаб" был приобретен благодаря поддержке руководства Нацполиции и председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского. Стоимость автомобиля составляет 2,7 млн. гривен.
По словам руководителя полиции Донецкой области, этот проект является продолжением сотрудничества с областной и городской властью по развитию системы региональной безопасности - Единого аналитического сервисного центра (UASC). Автомобиль оснащен инновационными техническими средствами и объединен в одну сеть с UASC. Это позволяет следить за ситуацией "онлайн" в конкретной точке и направления обеспечивать передачу информации в ситуационный центр полиции, а также управлять силами и средствами в отдалении от основного места дислокации. Он будет использоваться для обеспечения общественной безопасности во время массовых мероприятий, а также выполнение полицейских спецопераций.
На первый тест-драйв служебных автомобилей полицейские пригласили детей из Центра опеки, местных школ и "Лиги будущих полицейских".
Всего за последние два года автопарк полиции Донетчины пополнился 144 автомобилями. 18 из них приобретены органами местного самоуправления. На модернизацию материально-технической базы прифронтовой полиции было выделено около 36 млн гривен.
Как отметил присутствовавший на торжественном мероприятии заместитель председателя Мариупольского городского совета Ярослав Хотнянский, развитие технологий в полиции сказался на состоянии безопасности в городе. Он напомнил, что, согласно последним социологическим опросам, Мариуполь остается одним из самых безопасных городов страны и лидером по количеству положительных оценок полиции от жителей.
Теги: Донбасс, Мариуполь, авто, полиция, правоохранитель
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