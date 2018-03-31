- В Авдеевке два кладбища стали запретными15:16
- Донбасс: с воздуха заметили новую угрозу14:58
- Через линию разграничения на оккупированную территорию не дали провезти ребенка14:47
- На Донбассе что-то затевается: военная техника подползает к линии разграничения14:39
- Геращенко связала срыв перемирия на Донбассе с "гумконвоем" и подталкиванием Украины к прямым переговорам с террористами14:24
- Артиллерия на территории школы, "Грады" у ПТУ: оккупанты Донбасса не щадят никого13:39
- Стало известно имя защитника Украины, погибшего в зоне АТО в первый день перемирия13:21
- Луганское направление вспыхнуло вечером13:02
- Донецкое направление в первый день "перемирия" пережило 25 прицельных обстрелов12:58
- Расстрел "пасхального перемирия": обнародованы тревожные новости из зоны АТО12:51
На Донбассе что-то затевается: военная техника подползает к линии разграничения
Наряду со срывом перемирия, с Донбасса пришли и другие дурные вести. Наблюдатели СММ ОБСЕ и украинская разведка сообщают, что российско-оккупационные войска подтягивают вооружение к линии разграничения. И вряд ли это делается с мирными целями.
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 30 марта), 29 марта в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил следующие нарушения линий отвода: 5 танков (Т-72), 3 зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10"), 5 гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм), 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) в Луганске. В этот же день наблюдатели видели 6 РСЗО (БМ-21), которые двигались к северу по автодороге H21 вблизи н. п. Хрустальный (неподконтрольный правительству, 56 км к юго-западу от Луганска).
За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 5 буксируемых гаубиц (2А65), которые двигались в северном направлении на автодороге H21возле Хрустального.
29 марта в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 2 БМП-2 и 4 БТР-80 в Луганске.
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что в районах населенных пунктов Чистяково, Александровка и Круглик наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвержден факт расположения 14-ти танков, а в районе населенного пункта Золотое – 9 единиц БМП-1. По результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, наблюдатели Миссии обнаружили отсутствие 18-ти танков, 9-ти минометов 82 калибра и 15 единиц противотанковых пушек МТ-12.
"По имеющейся информации, на Светлодарском направлении зафиксировано перемещение техники боевиков к линии соприкосновения сторон, в количестве 14 БМП, и 6 единиц тентовых грузовиков, двигавшихся из района населенного пункта Дебальцево в сторону населенного пункта Логвиново", - дополняет тревожные сводки Главное управление разведки Минобороны Украины.
Читайте также:
Артиллерия на территории школы, "Грады" у ПТУ: оккупанты Донбасса не щадят никого
Теги: Донбасс, опасность, военная техника, оккупанты, СММ ОБСЕ
- Донбасский фронт: откуда ждать беды?
- Оккупанты Донбасса маневрируют и скрытно минируют
- Зона АТО: смертельні подарунки з Росії та приховані танки з "Градами"
- Переброска и перегруппировка в зоне АТО: откуда ждать удара
- Названы последние опасности в зоне АТО: угроза с воздуха, снайперский огонь и активизация ДРГ
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" не собираются соблюдать объявленной перемирие на Донбассе - Тымчук
- В Авдеевке два кладбища стали запретными15:16
- Донбасс: с воздуха заметили новую угрозу14:58
- Через линию разграничения на оккупированную территорию не дали провезти ребенка14:47
- На Донбассе что-то затевается: военная техника подползает к линии разграничения14:39
- Геращенко связала срыв перемирия на Донбассе с "гумконвоем" и подталкиванием Украины к прямым переговорам с террористами14:24
- Свыше 30 взрывов предупредили на Луганщине за сутки14:14
- Артиллерия на территории школы, "Грады" у ПТУ: оккупанты Донбасса не щадят никого13:39
- Стало известно имя защитника Украины, погибшего в зоне АТО в первый день перемирия13:21
- Луганское направление вспыхнуло вечером13:02
- Донецкое направление в первый день "перемирия" пережило 25 прицельных обстрелов12:58
- В Авдеевке два кладбища стали запретными15:16
- Донбасс: с воздуха заметили новую угрозу14:58
- Через линию разграничения на оккупированную территорию не дали провезти ребенка14:47
- На Донбассе что-то затевается: военная техника подползает к линии разграничения14:39
- Геращенко связала срыв перемирия на Донбассе с "гумконвоем" и подталкиванием Украины к прямым переговорам с террористами14:24
- Свыше 30 взрывов предупредили на Луганщине за сутки14:14
- Декларации о доходах украинской власти: спикер Парубий рассказал о чердаке и квартирах14:00
- Артиллерия на территории школы, "Грады" у ПТУ: оккупанты Донбасса не щадят никого13:39
- Декларации о доходах украинской власти: Гройсман обошел Порошенко13:29
- Стало известно имя защитника Украины, погибшего в зоне АТО в первый день перемирия13:21
- Как реже болеть: ценные советы от иммунологов22:29
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь18:38
- Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают17:35
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ
- Синоптики рассказали, когда Украину засыплет снегом в апреле