На Донетчине пожар охватил двухэтажный дом

31.03.2018 09:16

С огненным ЧП в Кировском (Крестовке), что на неподконтрольной части Донетчины, вчера боролись 4 единицы техники и 15 спасателей.



Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного (сборно-щитового) жилого дома поступило в 14:32. Он был локализован в 15:05 и ликвидирован в 15:34. Погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожен телевизор, повреждены мебель и вещи на площади 12 квадратных метров.