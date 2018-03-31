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Архив - Донецкая область

На Донетчине пожар охватил двухэтажный дом

31.03.2018 09:16
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На Донетчине пожар охватил двухэтажный дом

С огненным ЧП в Кировском (Крестовке), что на неподконтрольной части Донетчины, вчера боролись 4 единицы техники и 15 спасателей.

Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного (сборно-щитового) жилого дома поступило в 14:32. Он был локализован в 15:05 и ликвидирован в 15:34. Погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожен телевизор, повреждены мебель и вещи на площади 12 квадратных метров.



Теги: Донбасс, пожар, огонь, ДНР
 
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